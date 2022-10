LeBron cambia squadra: addio Cowboys, tifa Browns

LeBron James cambia squadra. No, non abbandona i Lakers, nel momento più buio della loro storia recente. LeBron cambia squadra ma nel football, e da tifoso. Da sempre un fan dei Dallas Cowboys (non a caso "The America's Team", per tradizione la squadra preferita da tutta America), il n°6 gialloviola ha recentemente dichiarato di non poter più supportare i "suoi" Cowboys per via della posizione assunta dalla società nei confronti dei giocatori intenzionati a inginocchiarsi per protesta durante l'inno nazionale USA (seguendo il celebre esempio di Colin Kaepernick). "L'organizzazione ha fatto sapere: 'Se fate una cosa del genere non giocherete mai più per questa franchigia', e io non penso proprio che ciò sia appropriato", ha dichiarato James durante un lungo live su Instagram. Abbandonati i Cowboys, reduci da un'ottima partenza in stagione NFL (5 vinte e 2 perse) l'uomo di Akron ha già scelto però la nuova squadra per cui fare il tifo, e non poteva farlo ignorando proprio la sua provenienza territoriale.