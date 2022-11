Bucks forza 6, Brooklyn rischia e vince: risultati

6/14

TORONTO RAPTORS-ATLANTA HAWKS 139-109 | No Fred VanVleet, no problem per i Raptors, che realizzano il loro massimo stagionale per punti travolgendo una diretta concorrente per i playoff come gli Hawks. I padroni di casa hanno vinto tutti i quarti, in particolare l’ultimo per 44-29 per infliggere un pesante -30 a Trae Young e compagni, autori di 18 palle perse di cui 10 solamente dell’All-Star, tenuto a 14 punti e 10 assist con 3/13 al tiro

