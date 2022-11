DeRozan e l'influenza di Kobe: "Devo tutto a lui"

Il miglior marcatore dei Chicago Bulls (che sta viaggiando sopra i 25 a sera) ha recentemente superato la soglia dei 20.000 punti in NBA e nel riflettere sulla sua carriera ha ammesso candidamente di essersi ispirato in tutto e per tutto ("dal palleggio-arresto-e-tiro all'afro") al n°8/24 dei Lakers

I Bulls hanno iniziato in maniera un po' incerta il campionato (4 vittorie ma altrettante sconfitte) ma chi invece ha "aggredito" da subito la nuova stagione è DeMar DeRozan, che recentemente è diventato il 50° giocatore nella storia della lega a toccare quota 20.000 punti segnati (e solo il settimo in attività, con LeBron James e James Harden, Stephen Curry e Kevin Durant, Russell Westbrook e Chris Paul). Ed è proprio in occasione di un traguardo del genere che il giocatore originario di Compton, a Los Angeles, si è fermato a riflettere sulle origini di una carriera già leggendaria, che non può non rendere omaggio a un campione su tutti. "Se ho potuto immaginare di essere un giocatore NBA è solo merito di Kobe Bryant", ha dichiarato DeRozan. "Penso ancora spessissimo a lui", ha ammesso. "È stato guardandolo giocare da ragazzino che ho preso tutti gli spunti di cui avevo bisogno: il mio fadeaway viene da lui, il mio arresto-e-tiro anche, perfino l'afro come capigliatura era ispirata a lui. È come se Kobe fosse una sorta di 'scheletro' del giocatore che volevo diventare. Senza di lui non sarei mai diventato quello che sono diventato oggi".