La NBA bandisce le divise color crema: il motivo

Se siete tra i fortunati che hanno potuto mettere mano sulle divise dei Milwaukee Bucks nelle stagioni 2017-18 e 2019-20, quelle color crema e la scritta "Cream City" sul petto, sappiate di avere tra le mani un pezzo unico e probabilmente irripetibile. In NBA infatti non si potrà più indossare una divisa color crema, e a spiegarne il motivo è stato il capo marketing della franchigia del Wisconsin: "Le divise Cream City interferivano con le pubblicità aggiunte digitalmente sul campo per la messa in onda" ha spiegato Dustin Godsey all’esperto di divise Paul Lukas, specificando che il problema ha iniziato a emergere durante la ripresa delle attività in campo nella bolla di Orlando, dove il parquet era uguale per tutti e le pubblicità locali venivano aggiunte in maniera digitale. "Fino a quel momento non c’erano state difficoltà, ma a Orlando il color crema andava in conflitto con il colore del parquet. L’effetto era quello di un esperto meterologo che si veste con una maglia verde davanti allo schermo verde dove passano le previsioni del tempo, creando un effetto di pixelaxione e rovinando tutto". I Bucks hanno quindi dovuto inserire degli effetti color crema solo nei dettagli delle loro divise, mitigando così l’effetto nella messa in onda: "Guardando a risoluzione super-alta, probabilmente l’effetto si vede ancora, ma è talmente ridotto e i giocatori si muovono talmente velocemente che non ce ne si può accorgere" ha concluso. Detto questo, lui stesso ha espresso su Twitter il suo rammarico dopo il lancio delle nuove divise, che hanno optato per un più classico blu: "Non ci è più permesso di usare le maglie color crema. Ci sono vari motivi, ma lasciatemi dire questo: se avessimo potuto, lo avremmo fatto".