Embiid batte Giannis, Boston 9 in fila, Lakers ok

5/20

HOUSTON ROCKETS-INDIANA PACERS 91-99 | Anche senza coach Carlisle in panchina per tutta la ripresa (espulso per proteste all’intervallo), Indiana si prende la terza vittoria in fila grazie ai 19 punti di Tyrese Haliburton, ai 17 di Myles Turner e ai 10 con 18 rimbalzi (massimo in carriera) di Jalen Smith. Houston, avanti anche di 20 lunghezze in avvio, crolla nel match in cui segna meno punti in stagione, tira peggio dal campo (33.7%), dall’arco (21.4%) e distribuisce meno assist (15). Una gara da dimenticare, nonostante i 24 punti di Eric Gordon

