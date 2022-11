Philadelphia ko con Minnesota, Utah batte Portland

8/8

L.A. CLIPPERS-SAN ANTONIO SPURS 119-97 | Tutto facile per i Clippers che mandano a bersaglio 21 triple contro San Antonio, piazzano il 40-22 di parziale per aprire la sfida e non si voltano più indietro: 21 punti in soli 15 minuti di gioco per Paul George, fermato poi da un problema al ginocchio, mentre Kawhi Leonard parte in quintetto e chiude con 11 punti in 22 minuti. Per gli Spurs invece davvero poco da salvare: 20 e 8 rimbalzi per Jakob Poeltl, mentre dalla panchina ne arrivano 13 con 5/6 dal campo per Doug McDermott

