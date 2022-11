Super Thompson per Golden State, 3^ in fila Lakers

1/14

PHOENIX SUNS-NEW YORK KNICKS 116-95 | Nessun problema per i Suns, che scappano via con un parziale di 30-15 nel terzo quarto e superano agilmente i New York Knicks in debito di ossigeno. Pur senza Chris Paul e Cam Johnson, i Suns si affidano a un quintetto tutto in doppia cifra guidato dai 20 punti di Devin Booker per superare gli ospiti, arrivati alla quarta di cinque partite in trasferta nel giro di sette giorni. Non bastano i 27 punti di Jalen Brunson alla squadra di coach Thibodeau

