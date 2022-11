8/25

JASON KIDD | Da giocatore Kidd ha iniziato la sua carriera NBA proprio con la maglia di Dallas (2^ scelta assoluta al Draft del 1994). In Texas ha giocato per due stagioni e mezza per poi tornarci per altre 5 nella fase più matura della sua carriera, e vincerci il titolo NBA nel 2011. Altre due finali NBA le ha disputate con la maglia dei New Jersey Nets, in una carriera che lo ha visto vincere 5 volte la classifica degli assist (2° nella lista dei migliori passatori all-time dietro solo a Stockton). Per lui stop anche a Phoenix e New York