Doncic batte Curry, i Clippers superano Portland

Quinta tripla doppia in stagione per Luka Doncic (nessuno come lui), che sa bene come Dallas senza i suoi 30+ punti non vince mai: per questo ne arrivano ben 41 contro Golden State, conditi con 12 rimbalzi, 12 assist, 4 recuperi e 4/9 dall’arco. Fa tutto lui sul parquet, con buona pace di Tim Hardaway Jr. (che la scorsa primavera non era in campo ai playoff nella serie contro gli Warriors) che ne aggiunge 22 con 5/11 dall’arco e 4 rimbalzi

VIDEO | GUARDA LA TRIPLA DOPPIA DI LUKA DONCIC