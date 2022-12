Super AD da 44 batte Giannis, Miami ferma Boston

4/23 ©Getty

Il miglior Murray in campo però è quello di Atlanta, leader di un gruppo che per la prima volta in stagione termina il match con ben sette uomini in doppia cifra: per l’ex giocatore degli Spurs sono 34 punti e 8 assist, in un match senza Trae Young e John Collins, ma con un ottimo AJ Griffin che bissa il suo massimo in carriera da 24 punti, stavolta tirando 11/16 dal campo. Decisive in favore degli Hawks le palle perse, che portano a un 26-11 di parziale: Denver interrompe così una striscia di quattro successi in fila

VIDEO | GUARDA I 34 PUNTI DI DEJOUNTE MURRAY