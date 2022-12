vedi anche

C’è poi il racconto di quello che l’ansia ha portato nella sua vita, della distruzione e della sensazione di smarrimento provata da un giocatore che aveva, soltanto in teoria, un mondo intero davanti a sé da poter conquistare: “Pensieri che continuavano a intrufolarsi di continuo nella mia mente, svegliarsi con la nausea e trovarmi a lottare per respirare normalmente a causa dell’enorme macigno che si sedeva sul mio petto ogni notte che sembrava pesare più di quanto potessi portare. Questa è solo una breve descrizione dell'ansia che questo sport mi ha causato, e mentre sono grato per ogni porta che mi ha aperto, non posso più continuare questa lotta per qualcosa di cui ho perso l’amore”. Una storia a suo modo che è una lezione da parte di un giocatore che nella sua stagione d’esordio calcò il campo con i texani in 11 occasioni, lo scorso anno è sceso sul parquet per due gare con i Memphis Grizzlies e in quest’ultima regular season doveva ancora fare il suo esordio. Una carriera NBA terminata ancora prima di iniziare, a 22 anni, a causa di problemi che non sempre si è in grado di affrontare.