LE PAROLE DI LEBRON SUL SUO FUTURO | Chiare. Inequivocabili. E minacciose. "Non voglio finire la mia carriera giocando a questo livello. Io voglio vincere. Giocare tanto per giocare non è nel mio DNA". Per poi aggiungere: "So quello che sono ancora in grado di portare in dote a qualsiasi squadra che abbia i pezzi giusti per puntare in alto". Dopo il ko a Miami un futuro di LeBron James lontano dai Lakers non sembra più così azzardato. Ancora meno dopo aver letto quali potrebbero essere le sue possibili destinazioni