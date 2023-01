I buoni propositi delle squadre NBA per il 2023

2/60

Situazione non semplice per gli Atlanta Hawks, rimasti a metà del guado di una stagione da play-in in cui la squadra della Georgia resta abbastanza forte da arrivare in zona playoff, ma senza essere competitiva per tenere testa alle 4-5 squadre pi forti a Est. Andare fino in fondo sembrava missione possibile dopo i playoff 2021, ma la squadra al posto di fare un passo in avanti ne ha fatti tre indietro, mettendo sul mercato John Collins senza riuscire però a venderlo. Sfruttare il suo valore per ottenere in cambio giocatori di livello potrebbe cambiare la stagione