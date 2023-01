Gara ferma 40': Jordan gioca con un tifoso. VIDEO

HIGHLIGHTS NBA

Denver batte anche Boston, ok Grizzlies e Wizards

Altra magnifica tripla doppia per Nikola Jokic - 30 punti, 12 rimbalzi e 12 assist - che domina sotto canestro e regala a Denver il 7° successo nelle ultime otto, vincendo la sfida tra “prime della classe” contro Boston. Ja Morant (35 punti) trascina Memphis alla vittoria su Sacramento, Washington approfitta delle tante assenze in casa Milwaukee e batte a domicilio i Bucks in un match mai in discussione

MEMPHIS GRIZZLIES-SACRAMENTO KINGS 118-108 | Super quarto periodo per i Grizzlies che allungano nel finale e battono con merito i Kings, prendendosi un successo che vale l’aggancio ai Pelicans al secondo posto a Ovest - arrivato nella prima partita casalinga di sempre nella storia della franchigia giocata in casa nel primo giorno dell’anno. A Sacramento non basta un quintetto tutto in doppia cifra che raccoglie 19 punti e sei assist da De’Aaron Fox e 18 con 14 rimbalzi da Domantas Sabonis

Solita prestazione maiuscola dall’altra parte per Ja Morant, che ne mette 35 in 33 minuti senza grosso sforzo con 13/23 al tiro, otto rimbalzi e cinque assist, mentre sotto canestro a farsi valere è Steven Adams con i suoi 11 punti e ben 23 rimbalzi - massimo in carriera eguagliato, in una settimana da 61 rimbalzi totali per lui in tre partite. Ottimo anche l’impatto di Tyus Jones in uscita dalla panchina: 18 punti con 5/7 dall’arco, otto assist e +14 di plus/minus