Nella sfida contro Washington Giannis Antetokounmpo ha fatto qualcosa che non aveva mai fatto prima in tutta la sua vita (almeno quella sui parquet NBA): segnare 55 punti. Eppure non è la novità, quella che il leader dei Bucks insegue, come suo particolarissimo obiettivo stagionale, quanto l'abitudine. "Voglio fare in modo che il mio gioco diventi noioso. Voglio continuare a fare quello che sto facendo tanto che la gente non trovi neppure più interessante parlarne perché si è abituata - dato che lo faccio ogni singola sera. Voglio che gli altri considerino le mie prestazioni noiose. Sia chiaro: io non mi annoio, perché i grandi giocatori non si annoiano mai nello scendere in campo ogni singola partita e dare sempre il loro meglio". A guardare le ultime sue 7 prestazioni, pare stia riuscendo benissimo nel suo intento: prima dei 55 punti (con 10 rimbalzi e 7 assist) rifilati ai Washington Wizards sono arrivati i 43 con 20 rimbalzi contro Minnesota, i 45 con 22 rimbalzi a Chicago, i 27 & 9 a Boston, i 26 più 13 rimbalzi e 7 assist a Brooklyn, i 45 con 14 rimbalzi a Cleveland e i 42 con 10 rimbalzi a New Orleans.