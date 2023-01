Boston vince a Dallas, Denver travolge L.A.

4/8

Altra prestazione da All-Star per Lauri Markkanen, che sogna una convocazione alla partita delle stelle e si regala il suo nuovo massimo in carriera da 49 punti (18 nel solo primo quarto per scavare il solco nel punteggio) con 15/27 dal campo, 6/15 dall’arco, 13/13 ai liberi, con otto rimbalzi e +16 di plus/minus - il tutto in 36 minuti di gioco, annichilendo ogni tipo d’avversario i Rockets provassero a mandare sulle sue tracce. Resta in panchina per tutto il match invece Simone Fontecchio, che non mette piede in campo per scelta di coach Hardy

