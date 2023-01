10/10

Non solo Clarkson sta viaggiando al suo massimo in carriera per punti, ma anche per assist (4.5 a partita) con quasi 4 rimbalzi e 2.7 triple di media in 32.6 minuti a partita, rendendosi indispensabile per coach Will Hardy. A 30 anni e con una player option da 14.2 milioni per il prossimo anno a coprirgli le spalle, quest’estate potrebbe essere il momento giusto per cercare un rinnovo di contratto più alto di quello offerto dai Jazz