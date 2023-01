Infortunio al ginocchio destro nel corso del terzo quarto del match vinto in volata da Brooklyn a Miami per Kevin Durant, a seguito di uno scontro fortuito con Jimmy Butler - che dopo un tentativo al ferro è caduto involontariamente sulla sua gamba. Nelle prossime ore KD si sottoporrà agli esami per valutare l’entità del problema, ma in spogliatoio la speranza è quella di non dover fare a meno a lungo di lui: "Era fiducioso: ora l’importante sarà farsi trovare pronti per sopperire la sua mancanza"

Un minuto alla fine del terzo quarto: Jimmy Butler punta al ferro dei Nets, ma Ben Simmons ruota in aiuto e stoppa il suo tentativo da sotto. L’All-Star di Miami a quel punto cade all’indietro, finendo senza rendersene conto sulle gambe di Durant che era di fianco a lui e che si ritrova con il ginocchio schiacciato. KD resta a terra per qualche secondo, poi prova a giocare per una trentina di secondi toccandosi continuamente il ginocchio ma deve alzare bandiera bianca, con Brooklyn che chiama timeout per portarlo in spogliatoio per i primi accertamenti e senza farlo tornare sul parquet: "Ero lì vicino, la scena è stata brutta - spiega Irving - perché in situazioni del genere può davvero succedere di tutto. Sono felice però che Kevin abbia lavorato così a lungo sul suo corpo, abbia resto il suo corpo così elastico da scongiurare infortuni ben peggiori". La speranza di Irving è quella di tutti, a partire dal diretto interessato, che in stagione viaggia con 30 punti, 6.8 rimbalzi e 5.4 assist, tirando con un’efficacia raramente raggiunta sul parquet anche da un realizzatore letale come lui. Brooklyn, reduce da 18 vittorie nelle ultime 20, sa però che senza di lui la musica potrebbe cambiare completamente: "Sappiamo cosa perdiamo senza un giocatore del suo spessore, ma non è il momento di cercare scuse: dobbiamo soltanto andare avanti e dimostrare maturità". Per questo tempo? Soltanto gli esami delle prossime ore potranno stabilirlo e in casa Nets trattengono il fiato.