Manca ormai poco più di un mese al weekend delle stelle dell’All-Star Game, che quest’anno si svolgerà a Salt Lake City tra il 17 e il 19 di febbraio e da seguire interamente sui canali di Sky Sport. Nella notte del sabato ci sarà la tradizionale serata con tutti gli eventi di contorno alle partite del venerdì tra i giovani e della domenica tra le stelle, con la gara delle schiacciate che catalizzerà le attenzioni dell’intera lega. Dopo la conferma che il rookie di Portland Shaedon Sharpe ne farà parte, è arrivato anche il nome del secondo partecipante: come anticipato da Shams Charania di The Athletic, KJ Martin degli Houston Rockets proverà a farsi notare anche dal grande pubblico, dopo essersi già segnalato come uno dei saltatori più elettrizzanti sui campi NBA. Nel corso di questa stagione infatti sono già 75 le sue schiacciate a segno, un dato ragguardevole per un esterno – entrando nella top-10 per schiacciate quest’anno (dati Basketball-Reference) dietro a lunghi che giocano prevalentemente sotto il canestro. Il figlio d’arte – papà Kenyon è stato prima scelta assoluta al Draft del 2000 e ha giocato per 15 anni in NBA, raggiungendo anche due finali NBA con i New Jersey Nets – al suo terzo anno nella lega sta disputando la sua miglior stagione in NBA viaggiando a oltre 10 punti di media con il 60% di percentuale effettiva per i Rockets, meritandosi 8 partenze in quintetto nelle 39 gare disputate finora. A Salt Lake City avrà modo di farsi conoscere anche dal grande pubblico, in attesa di conoscere anche gli altri due partecipanti allo Slam Dunk Contest.