Torna Curry ma Warriors ko, L.A. batte Doncic

12/17

Resta in campo per 38 minuti Paolo Banchero, che litiga un po’ con la partita e con il canestro avversario, ma riesce lo stesso a ritagliarsi un ruolo determinante in un match per lui da 19 punti con 5/16 al tiro e 8/10 ai liberi, a cui aggiunge però ben 10 rimbalzi, un paio d’assist e tre recuperi - d’impatto come sempre sia in attacco che in difesa, in una squadra che sembra aver iniziato a ingranare e a sfruttare al meglio i giusti ingranaggi legati alla duttilità di un gruppo unico per dimensioni fisiche e talento giovane e di prospettiva a disposizione

VIDEO | GUARDA I 19 PUNTI DI PAOLO BANCHERO