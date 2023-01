6/15

DEWAYNE DEDMON IN USCITA DA MIAMI | Secondo quanto scritto dal Miami Herald, il centro di riserva Dewayne Dedmon è uno dei candidati a lasciare gli Heat nel caso in cui si concretizzi una trade di mercato con un’altra squadra. Il veterano è sotto contratto per questa stagione a 4.7 milioni e per la prossima a 4.3, anche se la prossima annata non è garantita. Un contratto di queste dimensioni è decisamente utile per essere inserito in qualsiasi scambio gli Heat vogliano fare, visto che di fatto non pesa niente alla squadra che lo riceverà