Giannis: "Se non vinciamo potrebbero scambiarmi"

Stando alle parole di Giannis Antetokounmpo a The Athletic, l’estate olimpica passata con Vassilis Spanoulis e la nazionale greca hanno cambiato il suo modo di vedere la pallacanestro. "A volte le persone finiscono in una comfort zone anche senza volerlo. Ma bisogna sempre spingere, sempre richiedere il massimo da te stesso e dalle persone attorno. Lui con me ha fatto questo". Alla vigilia della sua 12^ stagione in NBA, il due volte MVP non vuole lasciare niente di intentato e sta chiedendo a tutti i membri dei Bucks, a qualsiasi livello, di mantenere alta la concentrazione. Parlando con un membro dello staff della squadra, Giannis un po’ scherzando e un po’ no gli ha chiesto "Se non vinciamo quest’anno, verrai licenziato? È una cosa che ti frulla per la testa, tipo ‘Cosa succederà se quest’anno non va bene?’". Antetokounmpo, poi, a sorpresa, ha tirato in mezzo anche il suo futuro: "Perché se non vinciamo il titolo, anche io potrei essere scambiato. Questo è il lavoro che ci siamo scelti e il mondo in cui viviamo. Vale per tutti quanti. In qualsiasi momento, se non hai successo, potrebbe essere la fine. È andata così per il precedente coaching staff, e per quello dell’anno prima, e per i giocatori che sono passati di qui. Se non fai un lavoro adeguato, sei fuori".