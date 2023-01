L’All-Star dei Los Angeles Lakers, trascinante per oltre un mese prima di fermarsi causa infortunio lo scorso 17 dicembre, ha fissato le tempistiche per il suo ritorno in campo: Anthony Davis dovrebbe essere sul parquet a inizi febbraio, una manciata di partite prima della pausa per l’All-Star Weekend - stando a quanto raccontato da Shams Charania di The Athletic. Il talento gialloviola sta recuperando da una frattura da stress al piede destro, un problema non nuovo per i giocatori NBA e non semplice da curare: ennesimo infortunio per Davis che in questa regular season stava viaggiando a oltre 27 punti di media, con 12 rimbalzi e un paio di stoppate, tirando con il 59.4% dal campo - mai così redditizio in carriera nella capacità di conversione dei suoi tentativi. Un upgrade fondamentale per i Lakers, che al momento, nonostante le enormi difficoltà di inizio stagione nel fare risultati, si ritrovano a sole due gare di distanza dal 6° posto occupato dai Clippers (nonostante al momento siano scivolati al 13°, in una classifica cortissima a Ovest): avere Davis a disposizione il prima possibile diventa dunque fondamentale, visto che un paio di vittorie in più o in meno posso fare la differenza tra il prendersi la postseason o restare a casa a guardare.