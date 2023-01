Le domande che tengono bancoo nella dirigenza dei Bulls sono al centro dell'analisi che a "Basket Room Daily" si concentra sui Chicago Bulls, una delle due squadre impegnate nell'NBA Paris Game 2023, gara in onda domani, giovedì, alle ore 21 su Sky Sport NBA: "Con questa squadra siamo davvero competitivi anche solo a Est, magari con anche qualche piccolo intervento sul mercato? Secondo me no", dice Davide Pessina. "Però c'è un grande punto interrogativo: l'assenza di Lonzo Ball. Ball per loro è un giocatore molto importante ed è fuori da circa un anno". Le perplessità su questi Bulls però non finiscono qui: "Zach LaVine e DeMar DeRozan giocano un po' nelle stesse zone di campo e hanno bisogno di avere tanto il pallone in mano", l'analisi di Pessina. "Sanno costruirsi il tiro dal palleggio - uno, LaVine, anche da tre punti, DeRozan è il maestro del mid-range - ma a volte sembrano fare un po' a turno nell'alternarsi al comando dell'attacco dei Bulls". Due giocatori che producono grandi cifre (appena sopra i 26 punti a sera la produzione di DeRozan, un soffio sotto i 24 quella di LaVine) ma che non riescono a tradurre il loro potenziale offensivo in vittorie. Contro Detroit, domani, una ghiotta occasione per costruire dopo l'ultimo successo contro i Golden State Warriors.