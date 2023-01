PARIGI - NBA Paris Game 2023: l'unico appuntamento di regular season per quest'anno vede di fronte due squadre della Eastern Conference, i Detroit Pistons (oggi penultimi a Est, con un record di 12-35) e i Chicago Bulls (decimi, in zona play-in, con un bilancio di 20-24). "Due squadre che guardano al futuro", avverte Alessandro Mamoli, ma "per due motivi diversi", aggiunge Matteo Soragna: "Chicago guarda alla trade deadline, Detroit ha un nucleo di giocatori giovani tutti da sviluppare". Ma se le squadre guardano al futuro, la sfida che la lega ha voluto offrire al pubblico europeo guarda anche giocoforza al passato: "La forza del marketing NBA è anche quella di cavalcare la storia - dice Soragna - e quella di queste due franchigie è importante: oggi che magari i nomi dei protagonisti non sono così altisonanti come in passato, la lega cavalca quello che c'è scritto davanti sulle maglie [il nome della squadra], e non dietro [il nome del giocatore]". Detroit-Chicago, infatti, rimane sempre e comunque una sfida di grande fascino: l'appuntamento è per domani, giovedì, alle ore 21 su Sky Sport NBA.