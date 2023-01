La situazione attuale dei Detroit Pistons non è certo fonte di grande ottimismo: il penultimo posto a Est (solo Charlotte fa peggio) e uno dei loro migliori giocatori, Cade Cunningham, fuori fino al termine della stagione. Per questo motivo nel Michigan si guarda giocoforza avanti: "Vogliono far crescere i giovani - afferma Pessina - e Cunningham, anche se ora è infortunato, era reduce da un'ottima stagione da rookie. Poi ci sono le le due buone scelte di quest'anno: Jalen Duren è un lungo molto dinamico, atletico, bravo nel difendere il ferro; Ivey invece ha mezzi atletici straordinari, primo passo esplosivo, tanti margini di miglioramento sulla costruzione del tiro e sul tiro stesso e secondo me si integra alla perfezione con Cunningham, che è giocatore più tecnico, di letture ma meno esplosivo". Accanto a loro un paio di veterani "che non guastano", aggiunge Francesco Bonfardeci, ma che potrebbero non far parte del progetto a medio-lungo periodo di questi Pistons. Ad esempio Bojan Bogdanovic: "Credo che lui preferirebbe essere in una squadra con ambizioni immediate - ammette Pessina - e penso che i Pistons potrebbero lasciarlo andare, soprattutto se dovessero ottenere buone scelte future dal mercato". Intanto però c'è da giocare una partita, e una speciale: si disputa a Parigi, e l'appuntamento con la vetrina europea 2023 è per domani sera, giovedì 19 gennaio alle ore 21 su Sky Sport NBA.