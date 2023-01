Spiacevole disavventura per il rookie dei Detroit Pistons: il giocatore più giovane della NBA ha perso il passaporto poco prima della partenza della squadra destinazione Parigi, non riuscendo quindi per ora ad aggregarsi al gruppo già arrivato nella capitale francese per la super sfida di giovedì sera contro i Chicago Bulls - da seguire in diretta sui canali Sky Sport con commento in italiano

È capitato a tutti almeno una volta di provare quella sensazione di panico, di smarrimento nel momento in cui non riuscendo a raccapezzarci, abbiamo pensato di aver perso un documento, il portafoglio, la borsa o qualcosa di simile. Jalen Duren deve aver provato lo stesso tipo di sensazione quando, insieme alla squadra, si è preparato per il viaggio verso Parigi per giocare la prima gara europea della NBA a tre anni di distanza dall’ultima datata gennaio 2020 (tornando quindi a viaggiare e lasciando alle spalle le complicate stagioni da COVID): il rookie dei Pistons infatti ha perso il passaporto, non potendo così aggregarsi al resto del gruppo e guardando l’aereo decollare senza di lui. Un bel grattacapo per la dirigenza di Detroit che ha spiegato che sta “lavorando nella speranza di riuscire a risolvere la situazione”, ma produrre un documento del genere richiedere tempi che non potrebbero consentirgli di essere sul parquet giovedì sera alla Accor Arena nella sfida contro i Bulls - in diretta dalle 21 sui canali Sky Sport con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna.