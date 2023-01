NBA Saturdays, Toronto-Boston alle 23 su Sky

Toronto e Boston stanno vivendo due stagioni agli antipodi . I Raptors pensavano di poter avere un ruolo da protagonista nella Eastern Conference, giocandosela anche per uno dei primi quattro posti in classifica, ma nella prima metà di stagione ha tradito le attese interne ed esterne , con un record di 20 vittorie e 26 sconfitte buono solamente per l’undicesimo posto in classifica, a una gara e mezza di distanza dal decimo posto utile per agganciare almeno il torneo play-in. Dopo due sconfitte sui campi di Milwaukee e Minnesota (quest’ultima facendosi rimontare 14 punti di vantaggio a 9 minuti dalla fine), la squadra di coach Nick Nurse vuole trovare una vittoria in grado di rilanciare la loro scialba stagione.

L’occasione arriva dalla sfida interna ai vice-campioni in carica dei Boston Celtics, tutta da seguire su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA a partire dalle 23 con il commento in diretta di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua. I Celtics sono reduci dalla grande vittoria al supplementare contro i Golden State Warriors nel rematch delle Finals della passata stagione, allungando a otto la propria striscia di vittorie e a 4.5 il vantaggio in vetta alla Eastern Conference sui Milwaukee Bucks e sui Philadelphia 76ers, potendo amministrare le energie forti anche del miglior record di tutta la NBA (34-12). Jayson Tatum e compagni contro gli Warriors sono riusciti a rimettere in piedi una partita nella quale erano stati a lungo sotto nel punteggio, forzando l’overtime e avendo la meglio grazie ai 34 punti e 19 rimbalzi del proprio candidato MVP anche in una serata sotto al 40% di squadra. Contro Toronto però sarà un’altra partita: nell’unico precedente stagionale i Celtics hanno già vinto in Canada lo scorso 5 dicembre per 110-116 grazie ai 31 di Tatum per superare i 29 di Pascal Siakam. Il duello (anche se Tatum è fuori dal match per un problema al polso sinistro) è pronto a riaccendersi su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA a partire dalle 23.