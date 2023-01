Miami-New Orleans alle 21.30 su Sky Sport Uno

Tre giorni fa a New Orleans non c’è stata partita, con Miami avanti ben oltre la doppia cifra già nel primo quarto (36-23) per poi gestire e allungare senza affanno contro i derelitti Pelicans a cui in questo 2023 mancano Zion Williamson, Brandon Ingram e soprattutto la vittoria: è questo il preludio al match “di ritorno” in Florida da seguire questa sera a partire dalle 21.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con Miami favorita in una sfida in cui avrà tutti i big a disposizione - un sogno per gli Heat in una stagione in cui ha faticato a fare risultato anche perché la rotazione era ridotta al minimo. Bam Adebayo, Jimmy Butler, Tyler Herro e non solo: sono tanti i giocatori con cui i Pelicans dovranno vedersela, probabilmente senza l’infortunato Naji Marshall - gregario che così bene ha fatto nelle ultime settimane e che poteva servire contro l’ottima batteria di realizzatori degli Heat. New Orleans ha perso otto delle ultime 13 partite e pare una lontana parente della squadra che un mese fa era prima in classifica a Ovest: ciò non toglie però che la pericolosità di CJ McCollum, Jonas Valanciunas e non solo potrebbe giocare un brutto scherzo a Miami. Scopriremo questa sera come andrà a finire, a partire dalle 21.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA - con il solito appuntamento domenicale in prima serata con il campionato di pallacanestro più bello al mondo.