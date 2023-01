Da quando è rientrato dall’operazione al piede che lo ha tenuto fuori a inizio stagione, Jaren Jackson Jr. sta disputando una grande regular season per i Memphis Grizzlies, in particolare nella metà campo difensiva. Oltre ai quasi 17 punti con 6.6 rimbalzi di media a cui sta viaggiando, infatti, nelle 33 partite finora disputate sta viaggiando a oltre tre stoppate a partita, primatista assoluto della categoria, con una percentuale di tiri stoppati mentre è in campo del 10.6% — che sarebbe record nella storia della NBA. Per questo un utente su Reddit ha sostenuto che ci fosse qualcosa di losco sotto, andando a controllare la differenza dei dati tra le partite in casa e quelle in trasferta. Jackson Jr. effettivamente viaggia a 4.1 stoppate di media davanti al proprio pubblico contro le 2.2 fuori casa, così come i suoi recuperi passano da 1.4 in casa a 0.7 fuori. "In meno minuti a partita di qualsiasi altro giocatore, Jackson Jr. ripetutamente ha numeri fuori scala per stoppate quando gioca in casa" si legge nel post, sostenendo che chi tiene le statistiche a Memphis stia gonfiando artificialmente i numeri di JJJ per sostenere la sua candidatura al premio di Difensore dell'Anno.