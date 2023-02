Davis trascina i Lakers, Giannis da 54 rimonta LA

9/16

In casa Mavericks, come sempre, fa tutto Luka Doncic - anche restando sul parquet per 23 minuti; prima di lasciare il campo a causa di una brutta caduta e di un infortunio al tallone che preoccupa non poco Dallas: per l’All-Star sloveno sono 31 punti nel match con 12/19 al tiro e otto rimbalzi, uscito dal campo con i texani sul +27 in una gara totalmente in controllo e riaperta poi dagli ospiti nel momento in cui Doncic è venuto meno. Anche per questo motivo diventa fondamentale la diagnosi dell’infortunio, con i Mavs che sperano non sia nulla di grave

