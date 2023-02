2/12 ©Getty

Paolo Banchero si merita una menzione a parte per le cifre complessive della sua gara, chiusa in doppia doppia con 22 punti e 10 rimbalzi ma anche con 5 assist. Il tutto in una serata in cui il tiro non gli entra con continuità (solo 6/20 dal campo) e la mira da fuori è ancora peggiore (0/4 dall'arco per lui). Come un navigato veterano, però, il rookie di Orlando va a guadagnarsi punti in lunetta: 10/11 per lui a cronometro fermo

VIDEO | GUARDA I 22 PUNTI DI PAOLO BANCHERO