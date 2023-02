5/8

BEN SIMMONS NON HA ALCUN TIPO DI VALORE E APPEAL SUL MERCATO | Altra nota dolente per i Nets è l'essersi resi definitivamente conto che Ben Simmons non ha più alcun tipo d'attrattiva sul mercato: proposto in più salse a ogni tipo di squadra, l'ex All-Star dei SIxers non è stato preso minimamente in considerazione da nessuna franchigia interpellata. Troppo alto il contratto per un giocatore marginale per impatto, resa offensiva e tenuta mentale