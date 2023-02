Giannis batte i Lakers, Nets ok senza All-Star

2/10

Chicago invece non ha scambiato nessun giocatore, una sorta di “squadra mediocre non si cambia” che non ha reso felice i tifosi e che non è bastato per battere Brooklyn. Alla sirena Zach LaVine è il miglior realizzatore della sfida con 38 punti e 16/25 al tiro in 40 minuti, mentre Nikola Vucevic - uno dei principali potenziali partenti, rimasto però ai Bulls - chiude con 15 punti e 17 rimbalzi. Serata spuntata invece per DeMar DeRozan: 14 punti con 5/13 dal campo e sei assist, troppo poco per cambiare l’inerzia di un match terminato con il parziale Nets da 37-21

VIDEO | GUARDA I 38 PUNTI DI ZACH LAVINE