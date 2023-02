10/12 ©Getty

IL FUTURO DI SIMONE FONTECCHIO | E qui arriva il momento di parlare dell'azzuro. Se non fa (ancora) parte del nucleo che già si è assicurato un futuro in maglia Jazz, Fontecchio è uno dei giovani talenti che Utah vuole sviluppare in quest'ultima parte di stagione. Minuti in campo in cambio di un'idea più precisa del suo valore: è questo il "trade off" che coach Hardy e il front office dei Jazz hanno in testa: Fontecchio deve dimostrare di essere da NBA, e ora dovrebbe finalmente avere anche i minuti per poterlo fare