I Lakers battono Golden State, Denver e Boston ok

7/20

Banchero non tira bene dal campo con 4/13, ma riesce comunque a raggiungere la doppia cifra con 11 punti e a rendersi utile con 6 rimbalzi e 6 assist, uno dei sette giocatori in doppia cifra per i Magic guidati dai 21 di Franz Wagner. Il protagonista di serata Carter Jr. chiude con 14 punti e 14 rimbalzi (6 in attacco), firmando la 20esima vittoria di Orlando nelle ultime 35 partite — non abbastanza per risalire dal 13° posto a Est, ma abbastanza per far immaginare un futuro migliore per il gruppo di coach Mosley

VIDEO | GUARDA GLI 11 PUNTI DI PAOLO BANCHERO