Siakam da 29, Toronto passa a Detroit 95-91

I Toronto Raptors non giocano certamente una pallacanestro che ruba l’occhio, ma in qualche modo stanno cercando di rimettere in piedi una stagione che fino a poche settimane fa sembrava decisamente compromessa. Contro i Detroit Pistons è arrivato il settimo successo nelle ultime otto partite, allungando a quattro la loro striscia di vittorie in fila nonostante un matinée da 37.5% al tiro di squadra e il 27% da tre punti (7/26). A guidare i canadesi al termine di un match duro e combattuto è stato ancora una volta l’All-Star Pascal Siakam, autore di 29 punti, 8 rimbalzi e 5 assist con 9/19 al tiro e 10/13 i liberi per caricarsi la squadra sulle spalle, accompagnato dai 19 di un impreciso Gary Trent Jr. (7/20 al tiro di cui 4/12 da tre) e da uno Scottie Barnes da 12 punti e 5/17 dal campo. Solida la prova sotto canestro di Jakob Poeltl, che ai suoi 9 punti ha aggiunto anche 14 rimbalzi per reggere l’urto della frontline dei Pistons. Le notizie migliori per i padroni di casa sono infatti le prestazioni dei lunghi, in particolare il rientrante Marvin Bagley (non giocava dal 2 gennaio) che ha chiuso una delle sue migliori prestazioni in carriera con 21 punti e 18 rimbalzi (11 in attacco), dando almeno un minimo di interesse a questo finale di stagione per i Pistons, arrivati alla settima sconfitta nelle ultime otto partite. Alla squadra di coach Dwane Casey non bastano altri cinque giocatori in coppia cifra tra cui Bogdanovic, Livers e Diallo a quota 11 e Wiseman e Ivey in doppia doppia a quota 10 (il primo con 10 rimbalzi, il secondo con 10 assist).