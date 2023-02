Mavs-Lakers su Sky e in LIVE STREAMING dalle 21.30

Sfida di altissimo profilo in prima serata sui canali di Sky Sport. I nuovi Dallas Mavericks di Luka Doncic e Kyrie Irving ospitano i lanciatissimi Los Angeles Lakers di LeBron James e Anthony Davis in una sfida tutta da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in streaming eccezionalmente aperto a tutti su SkySport.it/NBA a partire dalle 21.30 con il commento di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina. Un’occasione unica per godersi in campo stelle di prima grandezze una contro l’altra, con importanti implicazioni di classifica per entrambe le squadre. I Mavericks infatti devono difendere il sesto posto nella Western Conference (che significa playoff automatici senza dover passare dal torneo play-in) dagli assalti delle inseguitrici, tra cui si iscrivono a pieno titolo anche i gialloviola reduci da tre successi nelle ultime quattro gare. Dopo la deadline del mercato i Lakers hanno cambiato marcia, provando a ricostruire un’identità difensiva in grado di risollevarli dal 13° posto attualmente occupato in classifica, ma con pochissime gare da recuperare per risalire nella conference e agganciare un posto ai playoff o al play-in.