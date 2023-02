Banchero batte un colpo: 29 punti a New Orleans

HIGHLIGHTS NBA

New York batte anche Boston, Miami ok a Phila

Non si ferma la corsa dei Knicks che si prendono il quinto posto a Est vincendo anche contro i Celtics e conquistando il sesto successo in fila, Jimmy Butler segna il canestro decisivo a Philadelphia in una sfida in cui si ferma a un assist dalla tripla doppia regalando un successo fondamentale per Miami. Paolo Banchero realizzato 29 punti e trascina Orlando contro New Orleans, Charlotte supera Detroit ma perde LaMelo Ball per infortunio nel corso del secondo tempo

CHARLOTTE HORNETS-DETROIT PISTONS 117-106 | Vittoria amarissima per gli Hornets che battono i Pistons ma perdono LaMelo Ball nel terzo quarto - costretto a uscire dal campo dopo aver segnato 18 punti con sei triple a bersaglio a causa della frattura della caviglia destra. Un infortunio che probabilmente segna così la fine della sua stagione, mentre in casa Charlotte a chiudere i conti ci hanno pensato Terry Rozier (22 punti), Gordon Hayward (19) e un decisivo Mark Williams sotto canestro (15 e 11 rimbalzi)

PHILADELPHIA 76ERS-MIAMI HEAT 99-101 | Jimmy Butler firma il canestro acrobatico del sorpasso a 90 secondi dalla sirena, in un match per lui da 23 punti, 11 rimbalzi e un solo assist di distanza dalla tripla doppia - leader degli Heat che mandano cinque giocatori in doppia cifra e battono in volata a domicilio una delle squadre più forti della Eastern Conference. Inutili i 27 punti e 12 rimbalzi di Joel Embiid e i 20 con 12 assist di James Harden, che sbaglia sulla sirena la potenziale tripla della vittoria dopo aver recuperato invano 11 lunghezze di svantaggio