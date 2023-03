La trade NBA non sono immediate nella loro realizzazione, anzi: partono da lontano, dal logorio dato dai risultati che non arrivano o da spogliatoi che si spaccano e mettono spalle al muro dei giocatori che a quel punto preferiscono andare via, abbandonare la squadra di cui hanno vestito la maglia per tante stagioni - andando a cercare fortuna da un’altra parte. Il primo passo però sono i rumors, le voci non accertate del tutto, ma che quando iniziano a circolare sono un segnale chiaro di ciò che può accadere: è il caso di Karl-Anthony Towns, fuori a lungo in questa stagione a causa di un infortunio che ha reso impossibile il lavoro per riuscire a modellare il quintetto attorno a due lunghi come Towns e Gobert. Il talento però del giocatore dei T’Wolves non passa inosservato: sono tante le squadre che seguono la situazione e lasciano intendere a Towns che sarebbero in grado di liberare un posto in squadra per lui. Minnesota però ha le idee chiare a riguardo: non esiste uno scenario in cui Towns può andare via, non viene preso in considerazione e la chiusura resta totale nei confronti di qualunque offerta possa arrivare in estate. Almeno per il momento, poi si vedrà cosa fare.