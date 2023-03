New York piega Boston dopo 2OT, vincono i Clippers

19/30

Discorso a parte invece va fatto per Simone Fontecchio, che in questa fase complicata della stagione dei Jazz sta trovando maggiore continuità sul parquet: per lui 16 minuti in campo (sempre in uscita dalla panchina) e cinque punti a referto con 2/7 al tiro, 1/4 dall’arco e un paio d’assist, nel costante tentativo di mettere in mostra doti a cui Utah ha lasciato davvero poco spazio in un’annata più vincente del previsto per la squadra di Salt Lake City, che resta in corsa per un posto al play-in

VIDEO | GUARDA LA PRESTAZIONE DI SIMONE FONTECCHIO