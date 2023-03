Ultima partita all'high school per Bronny James

Si è conclusa con una netta sconfitta nella finale regionale di 'Division I' la carriera liceale del figlio maggiore - 18 anni - di LeBron James, Bronny. I suoi Sierra Canyon Blazers hanno perso con Notre Dame (quarta volta consecutiva in stagione) 80-61, con Bronny che ha messo a referto 10 punti. La sua stagione si conclude così con 14.2 punti, 5.5 rimbalzi, 2.4 assists e 1.8 palle rubate di media a partita, cifre gli sono valse la valutazione di 'recluta a cinque stelle' per il college. Ora bisognerà capire dove andrà a giocare all'università, in vista di rendersi eleggibile in futuro per il Draft NBA (se tutto procede come previsto fra due anni), con LeBron che ha già dichiarato di voler fare di tutto per giocare in squadra con il figlio. Il college considerato favorito per avere Bronny nella prossima stagione è Ohio State. Durante l'anno ha già visitato il campus, assistendo anche alla partita inaugurale della stagione di football, postando poi delle foto con la divisa della squadra di basket. La decisione ufficiale arriverà nei prossimi mesi.