Calvario Lonzo Ball: ipotesi terza operazione

È ormai da più di un anno che Lonzo Ball non gioca una partita NBA: la sua ultima apparizione in campo risale infatti al 14 gennaio 2022, data dopo la quale il ginocchio sinistro non gli ha più permesso di giocare. Purtroppo per lui e per i Chicago Bulls, la situazione non sta migliorando come sperato: secondo quanto scritto da ESPN, c’è una sempre maggiore possibilità che la guardia debba sottoporsi a una terza operazione al ginocchio sinistro per provare a risolvere definitivamente i problemi che si porta dietro da oltre 14 mesi. La squadra e i rappresentanti di Ball stanno lavorando assieme per consultare diversi specialisti e prendere una decisione definitiva sulla possibilità di operare di nuovo il ginocchio, che significherebbe sei mesi di riabilitazione portandolo in prossimità dell’inizio della prossima stagione NBA, alla quale difficilmente Ball potrebbe prendere parte. Il suo recupero però è troppo importante per i Bulls, che prima del suo problema avevan un record di 27-13 e sembravano destinati ad avere un ruolo di primo piano nella Eastern Conference, mentre da lì in poi sono crollati fino al record di 30-36 che li vede attualmente all’undicesimo posto in classifica. Ma in questo momento i destini della squadra vengono in secondo piano rispetto alle possibilità di carriera di Ball, che nonostante i progressi non è ancora in grado di correre, tagliare o saltare senza sentire dolore al martoriato ginocchio.