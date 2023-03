Milwaukee vince e va ai playoff, dominio Lakers

Vittoria n°50 per Milwaukee che non arresta la sua corsa, batte a domicilio Phoenix ed è la prima a prendersi la qualificazione alla postseason, i Lakers travolgono New Orleans nel primo tempo in un match mai in discussione (35 punti e 17 rimbalzi per Anthony Davis), Denver incassa il quarto ko consecutivo perdendo anche a Toronto. Tutto facile per Cleveland a Charlotte, 27 punti per Banchero nel ko Magic a San Antonio, New York vince a Portland nonostante i 38 punti di Lillard, successi per OKC e Washington