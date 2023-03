Resterà fuori per il resto della stagione, ma Chet Holmgren pare essere un’altra delle note liete di questo finale di regular season in casa Thunder - in netta ripresa dall’infortunio al piede della scorsa estate e presente in campo nel pre partita della sfida vinta da OKC in volata contro i Clippers: un successo che lancia Shai Gilgeous-Alexander e compagni sempre più in zona play-in, mentre in disparte la seconda scelta assoluta al Draft 2022 - ulteriore upgrade di un gruppo giovane di assoluto talento - si sta rimettendo in sesto, come mostrato dalle immagini girate prima della palla a due. Tiri cadendo all’indietro, movimenti in post e in generale la possibilità di poter compiere ogni tipo di gesto sul parquet senza il rischio di compromettere di nuovo la mobilità del piede; uno degli infortuni più complicati con cui avere a che fare per i lunghi NBA e che ha condizionato l’intera annata di Holmgren - che nel frattempo sta lavorando anche per aumentare la sua massa muscolare per reggere agli impatti e agli scontri sul parquet con atleti ben più corazzati di lui. Riaverlo la prossima stagione potrebbe dunque essere la vera scelta in più dei Thunder, che paiono aver rinunciato alla corsa al contrario per arrivare il più in alto possibile al prossimo Draft. La base c’è e, con un Holmgren in più, le prospettive nel medio-lungo periodo dei Thunder paiono ottime.