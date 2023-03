James, si avvicina il rientro: dubbio con i Bulls

Dopo 13 gare d'assenza - in cui i Lakers hanno sempre comunicato come "out" nel prepartita il n°6 gialloviola - il nome di LeBron James torna di fianco alla dicitura "doubtful"; ennesima conferma di come il veterano della squadra di Los Angeles voglia essere uno dei protagonista di questa volata playoff finale che a Ovest coinvolge non solo i Lakers, ma tante altre squadre

Probabilmente ancora non lo vedremo in campo nel match contro Chicago, ma l’aggiornamento dello stato e dell’avanzamento del recupero di LeBron James comunicato dagli stessi Lakers in vista della partita contro i Bulls fa bene sperare non tanto e non solo i tifosi, quanto anche lo staff tecnico gialloviola - che nel frattempo ha trovato una quadra con i tanti nuovi arrivati e mettendo in piedi una rotazione promettente che potrà dare del filo da torcere sia al play-in che ai playoff. Una postseason ancora tutta da conquistare: per questo James sta facendo di tutto per lasciarsi alle spalle il problema al piede destro che ormai da un mese - dal 26 febbraio - non gli permette di essere in campo al fianco dei propri compagni. I Lakers hanno dimostrato grande maturità in questo frangente: 8-5 di record senza di lui, un record riportato al 50% di successi e un ottavo posto a Ovest che qualche settimana fa era soltanto un miraggio o poco più. James, ormai 38enne, ha saltato in questa regular season 27 partite - eguagliando il suo massimo in carriera per gare non giocate causa infortunio: un record che non vuole rinverdire a lungo, nella speranza che il piede la smetta di dargli fastidio.