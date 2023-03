Young scaglia il pallone contro l'arbitro: espulso

highlights nba

Jokic batte Giannis, Phoenix supera Philadelphia

Denver domina nella ripresa e vince contro Milwaukee la super sfida tra Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo (entrambi con 31 punti a referto alla sirena finale), Phoenix aspetta il ritorno di Durant e si gode un meritato successo contro Philadelphia - in back-to-back e senza James Harden. Disastro Miami, ko in casa contro Brooklyn e scivola fuori dalla zona d’accesso diretto ai playoff, Sacramento avvicina la postseason superando Utah (5 punti per Simone Fontecchio), New Orleans domina a L.A. e batte i Clippers

MIAMI HEAT-BROOKLYN NETS 100-129 | Vittoria schiacciante per Brooklyn, fondamentale per la corsa al 6° posto a Est, arrivata grazie a un Mikal Bridges da 27 punti con i Nets che aprono il terzo quarto con un parziale da 31-6 che annichilisce gli avversari e fa scivolare Miami di nuovo in zona play-in nonostante i 23 punti a testa di Max Strus in uscita dalla panchina e di Tyler Herro in quintetto che tira 9/16 dal campo. Sono 18 con cinque assist invece per Jimmy Butler, il peggiore per plus/minus della sfida (-33 in 33 minuti sul parquet)

ATLANTA HAWKS-INDIANA PACERS | John Collins guida con i suoi 21 punti ben otto giocatori in doppia cifra in casa Hawks che permettono ad Atlanta di battere Indiana e tenersi stretto il play-in a Est: un successo arrivato nonostante l’espulsione di Trae Young, autore di 14 punti e cinque assist prima di essere cacciato fuori dagli arbitri per aver scagliato il pallone contro uno dei direttori di gara