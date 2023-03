Le previsioni su quello che accadrà in NBA

6/10

Una squadra in crescita nel post All-Star Game che oggettivamente ha a disposizione il talento per puntare a occupare uno degli otto posti riservati a Est per le franchigie in corsa per i playoff: anche passando dalle forche caudine del play-in, i Bulls sono più attrezzati e più in palla dei vari Hawks e Raptors. Per Bleacher Report non ci sono grossi dubbi: saranno DeMar DeRozan e compagni a prendersi uno degli ultimi posti liberi per la postseason