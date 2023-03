Rivincita Lakers sui Bulls, Durant vince coi Suns

9/19

CHICAGO BULLS-LOS ANGELES LAKERS 110-121 | Torna titolare LeBron James, torna sul parquet il testa a testa con i Bulls (sfortunato in quel di Los Angeles per i gialloviola) e stavolta gli ospiti non mancano il successo - condannando così molto probabilmente Chicago a doversi accontentare dell’ultimo posto disponibile per il play-in; posizione ormai consolidata per una squadra che non va oltre i 29 punti e 12 rimbalzi di Nikola Vucevic e i 22 punti realizzati da DeMar DeRozan. Bulls sotto in avvio e incapaci di riportarsi in controllo del match nella ripresa