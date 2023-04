Grant via da Portland? Le possibili destinazioni

1/8

Stagione da ricordare a livello personale per il giocatore dei Blazers che, al nono anno nella lega, ha raccolto 20.5 punti di media con 4.5 rimbalzi e 2.3 triple a bersaglio (mai così tante in carriera): col contratto da 60 milioni per tre anni in scadenza questa estate, ha dimostrato di essere un ottimo terzo violino in una squadra che non deve per forza affidarsi esclusivamente a lui per fare canestro. Ma Portland può permettersi il rinnovo?